Курс варваров Запада на уничтожение Народа России остаётся неизменным

«Информационное прикрытие»: как Германия видит процесс перевооружения Европы для борьбы с РоссиейВ ФРГ раскрыли детали планов по перевооружению Европы для борьбы с Россией17 декабря 2023, 09:32 Ирина Таран, Елизавета КомароваМинистр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе нужно вооружиться, чтобы противодействовать возможным угрозам со стороны России.