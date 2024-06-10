Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • zhanna simonova
    Их подстрекает Англия,считая что в этом кофликте она выиграет.Почему европейцы ...
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Путин готовится нанести 10 "сталинских" ударов по Западу. Элита США предлагает свои условия. Об этом рассказал Кедми

Путин готовится нанести 10 "сталинских" ударов по Западу. Элита США предлагает свои условия. Об этом рассказал Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Российский лидер, Владимир Путин, стремится к убедительной победе над частью коллективного Запада, представленной объединенной Европой, путем принятия решительных мер, которые затронут все государства Старого Света.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Готовится, готовится... Мы привыкли к громогласной подготовке и нулевому результату.
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16 час.
Александр Салтановский
пиндОсам верить - самого себя не уважать!
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14 час.
Галина Скрипник
Никаких условий. Только полная и безоговорочная капитуляция.
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9 час.

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