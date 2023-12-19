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  • nyha
    слов нет...ЕБАНУШКИ ......Финны впустят на ...
  • Модест
    Ну хотя бы взялись немного попугать , хотя "дядей Туралов" наверное заранее предупредили, чтоб нужных людей спрятали.Более тысячи мигр...
  • федор
    Что муки нападалка отросла? Зря вас мразей наши деды жалели ох зря!Что у США на уме,...

Госстройнадзор завел чат-бота в Telegram для общения с петербуржцами

Госстройнадзор завел чат-бота в Telegram для общения с петербуржцами

Для удобства петербуржцев Госстройнадзора запустил чат-бота в Telegram. Он ответит на самые популярные вопросы и поделится полезными сервисами.

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