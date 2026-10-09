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Царьград

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Лукашенко: потенциал СНГ далеко не исчерпан

Лукашенко: потенциал СНГ далеко не исчерпан

Выступая 9 октября на саммите СНГ в Туркменистане, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что потенциал Содружества Независимых Государств далеко не исчерпан.

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