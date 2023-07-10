Совет по дому

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Свеклу больше не варю и другим не советую. Так свеклу готовят в ресторанах для салата

Свеклу больше не варю и другим не советую. Так свеклу готовят в ресторанах для салата

Свекольные салаты и иные блюда из этого овоща являются важной частью нашей жизни и культуры. Невозможно представить Новый год без Сельди под шубой, а летнюю закуску без винегрета.

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