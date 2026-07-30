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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 30 июля

Топливный кризис в России: ситуация на 30 июля

В Москве все хорошо, Сибирь и Урал в эпицентре коллапса. На фоне повреждения нефтеперерабатывающих заводов, ажиотажного спроса и логистических сбоев страна столкнулась с дефицитом бензина и дизельного топлива, ростом цен и многокилометровыми очередями на заправках.

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Комментарии
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L
Lehanaizhe
Мутная тема, бензин есть, но его завозят мало, ряд заправок закрыты. У народа паника, заливают по 5-10 литров, очереди создают. При том, что заправляются, как ни странно, все. Кому то выгодно
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