В Москве все хорошо, Сибирь и Урал в эпицентре коллапса. На фоне повреждения нефтеперерабатывающих заводов, ажиотажного спроса и логистических сбоев страна столкнулась с дефицитом бензина и дизельного топлива, ростом цен и многокилометровыми очередями на заправках.
Топливный кризис в России: ситуация на 30 июля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
L
Lehanaizhe
Мутная тема, бензин есть, но его завозят мало, ряд заправок закрыты. У народа паника, заливают по 5-10 литров, очереди создают. При том, что заправляются, как ни странно, все. Кому то выгодно
Ответить
1 м.
Свежие комментарии