It is impossible to discuss the settlement of the conflict without the current Ukrainian leadership, with all the desire, Russian Presidential spokesman Dmitry Peskov said at a briefing.
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