Россия требует запуска арбитража против США из-за задержки с выдачей виз дипломатам

В МИД потребовали незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении США.В ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов заявил, что Россия требует немедленного запуска процедуры арбитража против США.
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