Киркоров пожаловался на происки врагов в новогоднем поздравлении

Известный певец определился с друзьями и врагами благодаря прошедшему 2023 году.Филипп Киркоров поздравил своих поклонников с Новым 2024 годом, разместив видеообращение в запрещенной в России соцсети Instagram.
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