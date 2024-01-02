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Киркоров пожаловался на происки врагов в новогоднем поздравлении

Киркоров пожаловался на происки врагов в новогоднем поздравлении

Известный певец определился с друзьями и врагами благодаря прошедшему 2023 году.Филипп Киркоров поздравил своих поклонников с Новым 2024 годом, разместив видеообращение в запрещенной в России соцсети Instagram.

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