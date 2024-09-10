Эффективное использование отзывов в интернете для роста бизнеса: от стартапов до корпораций

Интернет-отзывы стали неотъемлемой частью современного бизнес-ландшафта. Они предоставляют уникальную возможность для компаний всех размеров улучшить свою репутацию, привлечь новых клиентов и повысить доверие к бренду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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