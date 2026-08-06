Синоптик Ильин: в Москве 7 августа станет самым жарким днем за всё лето

В Москве 7 августа воздух прогреется до +32 градусов, что станет самым высоким показателем за лето. Об этом в четверг, 6 августа, в беседе с ИА Регнум рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
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