Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что мирное соглашение по Украине будет заключено в декабре на саммите G20 в Майами.
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