В Тегеране прошли третьи учения по спасению с воздуха после землетрясений

В Тегеране в третьих учениях по спасению людей с воздуха с целью повышения уровня готовности и координации действий во время вероятных землетрясений приняли участие более 15 специализированных организаций 2 марта, пишет иранская газета Tehran Times.
В Тегеране в третьих учениях по спасению людей с воздуха с целью повышения уровня готовности и координации действий во время вероятных землетрясений приняли участие более 15 специализированных организаций 2 марта, пишет иранская газета Tehran Times.
Свежие комментарии