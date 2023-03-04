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В Тегеране прошли третьи учения по спасению с воздуха после землетрясений

В Тегеране прошли третьи учения по спасению с воздуха после землетрясений

В Тегеране в третьих учениях по спасению людей с воздуха с целью повышения уровня готовности и координации действий во время вероятных землетрясений приняли участие более 15 специализированных организаций 2 марта, пишет иранская газета Tehran Times.

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