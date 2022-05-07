Закон и Порядок

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Донецкая и Луганская народные республики получили код в российской системе телефонной нумерации

Донецкая и Луганская народные республики получили код в российской системе телефонной нумерации

Донецкая и Луганская народные республики получили код в российской системе телефонной нумерации. Глава ДНР Денис Пушилин назвал событие «подарком ко Дню Победы», а Леонид Пасечник считает, что этот шаг позволит территории и ее жителям укрепить связи с Россией в бизнесе и культурном плане, «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».

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