Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин рассказал, что после продажи ипотечной квартиры и погашения кредита деньгами покупателя нужно погасить запись об ипотеке в ЕГРН.