Школьник стукнул подростка молотком по голове в школе Калининского района. Прокуратура Петербурга сообщила, что начала проверку по факту конфликта между учащимися 6 февраля.
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Школьник стукнул подростка молотком по голове в школе Калининского района. Прокуратура Петербурга сообщила, что начала проверку по факту конфликта между учащимися 6 февраля.