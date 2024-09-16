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Русская весна

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Эпичный взрыв: Армия России снесла башню шахты «Южнодонбасская № 3» на укрепрайоне врага (ВИДЕО)

Эпичный взрыв: Армия России снесла башню шахты «Южнодонбасская № 3» на укрепрайоне врага (ВИДЕО)

Армия России снесла башню шахты «Южнодонбасская № 3» на укрепрайоне врага на фланге Угледара. В воскресенье российские войска зашли в укреп ВСУ на шахте № 3 и стремятся там закрепиться, сообщали ранее вражеские ресурсы.

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