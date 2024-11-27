Дмитрия Макарова привел в науку детский живой интерес

Доктор физ-мат наук, профессор кафедры фундаментальной прикладной физики САФУ им. М. В. Ломоносова, рассказал СЛОНу о мегасайнс проекте — аналоге Большого адронного коллайдера, о том, почему электроны мешают нам экспериментировать, о неблагоприятном северном небе, о романтике звезд на нем.