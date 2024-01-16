«Рустехдрон»: ВС РФ ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с БПЛА «Инферно»

Как рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон», российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ на ряде направлений в зоне спецоперации с применением специальных дронов-бомбардировщиков «Инферно».
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