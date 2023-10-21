В Полысаеве открыли обновлённый при поддержке угольщиков парк имени Горовца

Долгожданный день для полысаевцев! Обновлённый парк имени Горовца открыли накануне. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и был реализован при поддержке угольной компании «СУЭК-Кузбасс».