В Полысаеве открыли обновлённый при поддержке угольщиков парк имени Горовца

Долгожданный день для полысаевцев! Обновлённый парк имени Горовца открыли накануне. Проект одержал победу во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и был реализован при поддержке угольной компании «СУЭК-Кузбасс».
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