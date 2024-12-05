«100% сырья поступает от крупных отечественных производителей»

В условиях внешних вызовов и санкций российский бизнес столкнулся с рядом трудностей. Несмотря на повышение стоимости сырья и оборудования, удорожания кредитов, он обеспечивает продовольственную безопасность страны.
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