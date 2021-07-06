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Как сложилась судьба выживших членов семьи Овечкиных, которые в СССР угнали самолёт

Как сложилась судьба выживших членов семьи Овечкиных, которые в СССР угнали самолёт

Семья Овечкиных, за исключением Людмилы и Игоря. Фото: kulturologia.ru Лидия ГубинаДо 11 сентября 2001 года теракты считались исключительным явлением, а в относительно спокойном Советском Союзе – тем более, поэтому история семьи Овечкиных потрясла страну на долгие годы.

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