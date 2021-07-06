Как сложилась судьба выживших членов семьи Овечкиных, которые в СССР угнали самолёт

Семья Овечкиных, за исключением Людмилы и Игоря. Фото: kulturologia.ru Лидия ГубинаДо 11 сентября 2001 года теракты считались исключительным явлением, а в относительно спокойном Советском Союзе – тем более, поэтому история семьи Овечкиных потрясла страну на долгие годы.
Популярные статьи
- “Рекламируют антироссийский проект” – Тимати, Губерниева, Бородину и других обвинили в продажности Западу
- Он это сделал! Король Таиланда за год уничтожил всю мафию в государстве – и на него взъелся весь мир
- Мажорка? Что известно об автоледи, которая сбила троих детей в Москве, двое из которых скончались
Свежие комментарии