Сенатор Пушков высмеял возможные санкции от США против израильских военных

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с ироничными комментариями по поводу возможного введения Соединенными Штатами Америки санкций против батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии