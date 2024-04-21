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Сенатор Пушков высмеял возможные санкции от США против израильских военных

Сенатор Пушков высмеял возможные санкции от США против израильских военных

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выступил с ироничными комментариями по поводу возможного введения Соединенными Штатами Америки санкций против батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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