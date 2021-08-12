Александр РоманченкоПолитикаКуда девались Киевское, Черниговское, Смоленское и Полоцкое княжества? Русичи Куда девались Киевское, Черниговское, Смоленское и Полоцкое княжества? Много было в Древней Руси разных княжеств.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...Много было в Древней Руси разных княжеств. На страницах летописей мы то и дело встречаемся с упоминаниями о полоцких, черниговских, смоленских, владимирских, галицких, новгородских князьях. Ну и киевских, конечно. ..."Комментировать
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