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Куда девались Киевское, Черниговское, Смоленское и Полоцкое княжества?

Куда девались Киевское, Черниговское, Смоленское и Полоцкое княжества?

Русичи Куда девались Киевское, Черниговское, Смоленское и Полоцкое княжества? Много было в Древней Руси разных княжеств.

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Александр Романченко
"...Много было в Древней Руси разных княжеств. На страницах летописей мы то и дело встречаемся с упоминаниями о полоцких, черниговских, смоленских, владимирских, галицких, новгородских князьях. Ну и киевских, конечно. ..."

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