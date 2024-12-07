Военные группировки войск "Запад" ликвидировали за сутки 550 боевиков ВСУ

ТАСС/Алексей Коновалов Военные группировки войск "Запад" за минувшие сутки ликвидировали 550 военнослужащих ВСУ и украинских националистов, а также 13 пунктов управления БПЛА противника в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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