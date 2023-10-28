Как возникло Государство Израиль, и с чего началось его противостояние с арабами

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Обитали евреи в ту пору, правда, преимущественно в городах, главным образом в Иерусалиме, и в основном в гетто. Ключевое слово &quot;Гето&quot;. И так по всему миру. Это сейчас жидам волю дали, будем надеется что &quot;все вернется на круги своя&quot;.
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3 д.
Аким Воземчук
Никакого Иерусалима в Палестине и Израиле нет и не было,есть палестинский городок Эль-Кудс который переименовали европейцы  изгнав из Европы всех евреев.Локализация настоящего Иерусалима до сих пор не определена.Поэтому евреи помня свою историческую европейскую родину стремятся вернуться обратно.Ранее они просили у Сталина Крым но тот дал евреям место на Дальнем Востоке вдали от цивилизации .Сейчас евреи пытаются зачистить Украину от посторонних хохлов  перемолов их всех под российской артиллерией.Думаю что рано или поздно но евреи вернутся  обратно.
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2 д.

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