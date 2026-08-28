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Политолог Рар: успех АдГ может усилить давление на канцлера Германии

Политолог Рар: успех АдГ может усилить давление на канцлера Германии

Германский политолог Александр Рар выразил мнение, что возможный убедительный результат «Альтернативы для Германии» на выборах в восточных землях ФРГ может усилить давление на канцлера Германии Фридриха Мерца и привести к кадровым перестановкам в ХДС и СДПГ.

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