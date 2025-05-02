Быстроходный катер Willard и три БЭКа уничтожены в Чёрном море за неделю

Морская авиация ЧФ топит БЭКи и американские катера в Чёрном море. По информации от Минобороны России, в акватории Чёрного моря за минувшую неделю Морской авиацией Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера и быстроходный катер Willard производства США.