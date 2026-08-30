10 New Girl Episodes To Skip On A Rewatch

New Girl's take on twentysomething dating life may be a defining sitcom of the 2010s, but inevitably, not every episode sticks the landing.
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