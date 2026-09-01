Армия России нанесла массированный удар по объектам врага в Киеве и Одессе, сообщили в Минобороны. В течение ночи высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности поражены: — предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ; — объекты инфраструктуры в Одессе и области, портах «Одесса» и «Черноморск», используемые для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование украинских портов.