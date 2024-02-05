Законопроект сената о помощи Киеву выделит средства на замещение военных запасов

Законопроект американского сената США в рамках помощи Киеву предусматривает почти $20 млрд на замещение военных складов США, что составляет третью часть от общей суммы, выделяемой на поддержку Украине, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии