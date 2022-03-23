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Живущая в Словении россиянка рассказала об отношении европейцев к русским

Живущая в Словении россиянка рассказала об отношении европейцев к русским

Фото: Unsplash Подруга российской путешественницы рассказала, что ни разу не сталкивалась с негативом Российская путешественница, чья подруга почти год живет в Словении, рассказала с ее слов о том, как в Европе изменилось отношение к русским.

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