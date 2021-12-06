БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Геннадий Ларионов
    О , забыл про уважаемых.... и евреи тоже встанут !!!Верните русских!
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    Ну с чиновниками понятно , за не большую любого в россияне примут.  Но статейка то с гнильцой ................широка ...Верните русских!
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    Жизнь в России удивляет. Люди видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и ...Верните русских!

Семечки и масло прошерстят карманы населения еще раз

Семечки и масло прошерстят карманы населения еще раз

Цены на народный продукт хотят взвинтить в полтора-два раза Иван Рыбин Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС «Масложировой союз России» требует отменить экспортную пошлину на подсолнечное масло и заменить её так называемой «адресной поддержкой» неимущих.

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