Семечки и масло прошерстят карманы населения еще раз

Цены на народный продукт хотят взвинтить в полтора-два раза Иван Рыбин Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС «Масложировой союз России» требует отменить экспортную пошлину на подсолнечное масло и заменить её так называемой «адресной поддержкой» неимущих.