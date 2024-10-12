"Достали сильные женщины, хочу слабую!" Точно?

Тоже лента навеяла. Автор там оценивал запросы мужчина на обычных, то есть, слабых женщин. Не бой-бабу, не командира в жизни и в койке, а, как водится, трепетная, в большими глазами, в платье в горошек, светленькая и с косой.
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