Обмен убийцы чеченского боевика разочаровал генпрокуратуру ФРГ — FAZ

Разочарование обменом бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, убившего чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, выразила немецкая генпрокуратура, сообщает 1 августа Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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