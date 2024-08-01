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Обмен убийцы чеченского боевика разочаровал генпрокуратуру ФРГ — FAZ

Обмен убийцы чеченского боевика разочаровал генпрокуратуру ФРГ — FAZ

Разочарование обменом бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, убившего чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, выразила немецкая генпрокуратура, сообщает 1 августа Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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