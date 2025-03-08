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Олигарх в белом халате: Главврач вывела из больницы миллиард рублей

Олигарх в белом халате: Главврач вывела из больницы миллиард рублей

Главврача питерской больницы №20 Татьяну Суровцеву объявили в федеральный розыск — вместе с коллегами она вывела из медучреждения, по предварительным данным, целый миллиард рублей.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Толи еще будет ой ей ей...Ой сколько нам открытий чудных, еще предстоит &quot;открыть&quot;, о которых &quot;якобы&quot; ни кто незнает. Все госкомпании, СМИ, ТВ, спорт, наша &quot;творческая&quot; интеллигенция,, политики, чиновники и т.д. это же гадюшники, серпентарий. Для них Россия кормушка, а народ рабы, которых они эксплуатируют ради личного обогащения.Процветание России зависит от простого народа, но не от семейных мафиозных политико чиновничьих, бизнес олигархических банковско финансовых, кланов.
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