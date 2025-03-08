Олигарх в белом халате: Главврач вывела из больницы миллиард рублей

АНГЕЛ АНГЕЛ

Толи еще будет ой ей ей...Ой сколько нам открытий чудных, еще предстоит "открыть", о которых "якобы" ни кто незнает. Все госкомпании, СМИ, ТВ, спорт, наша "творческая" интеллигенция,, политики, чиновники и т.д. это же гадюшники, серпентарий. Для них Россия кормушка, а народ рабы, которых они эксплуатируют ради личного обогащения.Процветание России зависит от простого народа, но не от семейных мафиозных политико чиновничьих, бизнес олигархических банковско финансовых, кланов.