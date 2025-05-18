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Пользу пива для здоровья оценили

Пользу пива для здоровья оценили

Пиво действительно может улучшить микрофлору кишечника, но лучше выбирать безалкогольные варианты, заявила кандидат биологических наук, руководитель отдела микробиологии сервиса персонализированных рекомендаций по питанию «Новабиом» Софья Цветикова.

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