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Русский Днепропетровск

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Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья

Окружить и перерезать логистику: российская армия выбивает нацистов-азовцев* из Доброполья

Александр Чаленко 16 сентября 2026 г., 17:02   Российское наступление на Доброполье продолжается – несмотря на то, что туда были переброшены подразделения ….

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