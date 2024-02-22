Песков: работающая с Путиным команда полностью разделяет его позицию

Сотрудники Администрации президента РФ, члены правительства и множество других людей, работающих с главой российского государства Владимиром Путиным, полностью его поддерживают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.
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