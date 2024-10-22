Экс-депутат ЕП Филиппо: экономическое господство стран БРИКС уже формируется

Экономическое господство стран БРИКС уже формируется, Запад ничего не сможет с этим сделать. С соответствующим заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо, информирует РИА Новости.
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