Рождественский сочельник: что можно и строго нельзя делать, приметы

Важный церковный праздник отмечают 6 января Алена Светунькова Фото: РИА Новости/Саид Царнаев Традиционно празднику Рождества предшествует другая знаменательная для православных дата — Рождественский сочельник.
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