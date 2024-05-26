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В Москве суд отправил в СИЗО предпринимателя за призывы к терроризму

В Москве суд отправил в СИЗО предпринимателя за призывы к терроризму

Мужчина размещал призывы в своем личном аккаунте в социальных сетях.Перовский районный суд города Москвы на два месяца отправил в СИЗО столичного предпринимателя за призывы с к террористической деятельности.

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