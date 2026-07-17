В Махачкале заключён под стражу мужчина по делу о вовлечении подростков в терроризм

Советский районный суд Махачкалы принял решение заключить под стражу местного жителя, обвиняемого в привлечении несовершеннолетних к деятельности запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство».
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