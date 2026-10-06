В Самаре 100 ветеранов СВО посетили ярмарку вакансий

В Самаре 20 работодателей представили вакансии на ярмарке для ветеранов СВО и их семей, которую посетили более 100 человек.
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