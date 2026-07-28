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Политика как она есть

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Зашел и вышел: Зеленский провел на аудиенции у Трампа меньше часа

Зашел и вышел: Зеленский провел на аудиенции у Трампа меньше часа

Встреча президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, оказалась весьма непродолжительной.

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Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Какие то мелковатые подколки. &quot; Трамп уделил Зеленскому меньше часа. Встреча Лаврова и Помпео продолжалась больше полу часа&quot;. Выбрасывают в СМИ всякую чушь, придавая ей весомую новостную значимость. Можно что то важное решить за 10 минут и впустую просидеть три часа. Важно не время, а результаты встреч. А об этом сказать то нечего?
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