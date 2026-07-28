Зашел и вышел: Зеленский провел на аудиенции у Трампа меньше часа

VC

Vasilii Chitin

Какие то мелковатые подколки. " Трамп уделил Зеленскому меньше часа. Встреча Лаврова и Помпео продолжалась больше полу часа". Выбрасывают в СМИ всякую чушь, придавая ей весомую новостную значимость. Можно что то важное решить за 10 минут и впустую просидеть три часа. Важно не время, а результаты встреч. А об этом сказать то нечего?