Встреча президента США Дональда Трампа с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским во вторник, 28 июля, оказалась весьма непродолжительной.
Зашел и вышел: Зеленский провел на аудиенции у Трампа меньше часа
Комментарии
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VC
Vasilii Chitin
Какие то мелковатые подколки. " Трамп уделил Зеленскому меньше часа. Встреча Лаврова и Помпео продолжалась больше полу часа". Выбрасывают в СМИ всякую чушь, придавая ей весомую новостную значимость. Можно что то важное решить за 10 минут и впустую просидеть три часа. Важно не время, а результаты встреч. А об этом сказать то нечего?
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