Путина и россиян не запугать, можно только сплотить! ИГИЛ* - это легенда США. Считаю, это был теракт на коленках

КП

Кремлин Православович

Нашему президенту пора начать разборки с внутренними врагами, с лоббистами чего угодно, лишь бы это приносило прибыль своим хозяевам, в частности, я про кардинальное ужесточение миграционной политики государства. За эти годы агентов велосипедобритании в Российской Федерации, в том числе и потенциальных, обосновалось просто немеряно. Если не будет нового "1937-го", то не будет и нового "1945-го".