Путина и россиян не запугать, можно только сплотить! ИГИЛ* - это легенда США. Считаю, это был теракт на коленках

Сегодня 294 прочитали Россию не запугать, можно только сплотить! Владимир Путин вчера сделал заявления: четверо непосредственных исполнителей, так называемые "руки", найдены и задержаны: они двигались в сторону соседнего государства, где им было "подготовлено окно для перехода государственной границы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии