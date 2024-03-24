МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    То, что англосаксы непосредственно учувствовали в планированию, подготовке, организации и проведения этой ДИВЕРСИИ по...След теракта в Кр...
  • Светлана Воробьева (Хачатурянц)
    Замах на рубль, удар на копейку. Очень скомканный финал. Автору писать надоело? Поэтому так всё закончил? Жаль... До ...«Родители невесты...
  • fisher
    Весь Кавказ неблагодарные обезьяны. Некоторые похитрее, не гавкают открыто и, благодаря этому, мы ошибочно считаем их...Абхазия забыла, ч...

Путина и россиян не запугать, можно только сплотить! ИГИЛ* - это легенда США. Считаю, это был теракт на коленках

Путина и россиян не запугать, можно только сплотить! ИГИЛ* - это легенда США. Считаю, это был теракт на коленках

Сегодня 294 прочитали Россию не запугать, можно только сплотить! Владимир Путин вчера сделал заявления: четверо непосредственных исполнителей, так называемые "руки", найдены и задержаны: они двигались в сторону соседнего государства, где им было "подготовлено окно для перехода государственной границы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Нашему президенту пора начать разборки с таксой - мелкой Британией, вонь прёт оттуда дурью🤠😜👈👍😎!
Ответить
14 час.
КП
Кремлин Православович
Нашему президенту пора начать разборки с внутренними врагами, с лоббистами чего угодно, лишь бы это приносило прибыль своим хозяевам, в частности, я про кардинальное ужесточение миграционной политики государства. За эти годы агентов велосипедобритании в Российской Федерации, в том числе и потенциальных, обосновалось просто немеряно. Если не будет нового &quot;1937-го&quot;, то не будет и нового &quot;1945-го&quot;.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх