ЕС обещает долгосрочную военную помощь Украине

Глава внешнеполитического ведомства Европейского cоюза Жозеп Боррель пообещал долгосрочные обязательства в области безопасности для Украины во время своей первой личной встречу в Киеве с назначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
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