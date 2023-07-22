"Бетон есть, а одесского порта уже нет" Итоги третьей ночи. Били "аккуратно, но больно". Мощное видео: крик души одесской девушки Третья ночь Хомы После "искросыпительной" (в буквальном смысле) второй ночи все замерли в ожидании.
Третья ночь по традиции - самая неприятная
Комментарии
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Александр _
Если б у генералов фамилии были Суворов.
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1 час.
Кошмар
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1 час.
Ирина
Вчера читала коменты украинцев пр-д файловой новостью о смерти Маргариты Симонян...., вы правы только полная утилизация, они уже не люди
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1 час.
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