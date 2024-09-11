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Почти половина населения Нидерландов борется с тревогой и депрессией

Почти половина населения Нидерландов борется с тревогой и депрессией

Чувство тревоги или депрессии в течение последних четырех недель 2023 года непокидало 42% жителей Нидерландов в возрасте 12 лет и старше, согласно данным Статистического управления Нидерландов (CBS) и Института Тримбос, сообщило 11 сентября издание NL Times.

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