Почти половина населения Нидерландов борется с тревогой и депрессией

Чувство тревоги или депрессии в течение последних четырех недель 2023 года непокидало 42% жителей Нидерландов в возрасте 12 лет и старше, согласно данным Статистического управления Нидерландов (CBS) и Института Тримбос, сообщило 11 сентября издание NL Times.