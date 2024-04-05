МО: пулеметчик Максимов уничтожил 27 бойцов ВСУ, удерживая взятый опорник

Рядовому ВС РФ Родимиру Максимову удалось удержать захваченный российскими бойцами опорный пункт ВСУ на марьинском направлении, уничтожив при этом около трех десятков военнослужащих противника, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
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